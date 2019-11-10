Расчленивший студентку доцент СПБГУ признался в содеянном

В ходе допроса по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцент СПбГУ Олег Соколов признался в содеянном. Как сообщил адвокат преподавателя, его подзащитный оформил явку с повинной.

«Он признает свою вину», — заявил юрист РЕН.

Напомним, Соколова задержали на берегу реки Мойка утром 9 ноября. Профессор упал в реку, пытаясь утопить отрезанные женские руки. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Позднее в его квартире обнаружили обезглавленное тело выпускницы. Ею оказалась 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. Она состояла в романтических отношениях с Соколовым и работала с ним над научными публикациями о Наполеоне.

Вечером 8 ноября между парой произошел конфликт. В состоянии аффекта доцент убил свою возлюбленную. А когда понял, что сделал, решил избавиться от тела.

Заседание об избрании меры пресечения Соколову состоится в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга 11 ноября.

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