Доценту Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Доценту Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Фото: Регион Online

Меру пресечения доценту СПБГУ Олегу Соколову, который подозревается в убийстве своей ученицы Анастасии Ещенко, будут избирать 11 ноября.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления СКР, заседание по избранию меры пресечения Соколову состоится в Октябрьском районном суде.

Олега Соколова задержали на берегу реки Мойка накануне утром. Профессор упал в реку, пытаясь утопить отрезанные женские руки. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Позднее в его квартире обнаружили обезглавленное тело выпускницы.

По имеющейся информации, накануне вечером между Сокловым и Ещенко произошел конфликт. В состоянии аффекта доцент убил свою возлюбленную. А когда понял, что сделал, решил избавиться от тела.

24-летняя девушка вместе с доцентом работала над научными публикациями о Наполеоне.

По данным издания 47news, после произошедшего профессор намеревался свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в мундире Наполеона, предварительно оставив завещание.

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