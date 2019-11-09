После убийства доцент СПБГУ хотел умереть в мундире Наполеона

Доцент СПБГУ Олег Соколов, который ранее был задержан по подозрению в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко, после случившегося хотел свести счеты с жизнью.

По данным издания 47news, профессор намеревался сделать это в Петропавловской крепости в мундире Наполеона, предварительно оставив завещание.

Напомним, Олега Соколова задержали на берегу реки Мойка сегодня утром. Профессор упал в реку, пытаясь утопить отрезанные женские руки. Позднее в его квартире обнаружили обезглавленное тело выпускницы.

По имеющейся информации, накануне вечером между Сокловым и Ещенко произошел конфликт. В состоянии аффекта доцент убил свою возлюбленную. А когда понял, что сделал, решил избавиться от тела.

24-летняя девушка вместе с доцентом работала над научными публикациями о Наполеоне.

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