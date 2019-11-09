Профессора СПГБУ задержали при попытке утопить женские руки

В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался утопить отрубленные женские руки. Как выяснилось позднее, задержанным оказался преподаватель СПбГУ Олег Соколов.

Кандидат исторических наук был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с сильным переохлаждением.

По информации телеграм-канала 112, сейчас Соколова допрашивают в терапевтическом отделении.

В его рюкзаке также был найден травматический пситолет. А в квартире, которая находится неподалеку от места просшествия, тело женщины. Ее личность пока не установлена.

На месте продолжают работать следователи.

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