Профессора СПГБУ задержали при попытке утопить женские руки
В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался утопить отрубленные женские руки. Как выяснилось позднее, задержанным оказался преподаватель СПбГУ Олег Соколов.
Кандидат исторических наук был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с сильным переохлаждением.
По информации телеграм-канала 112, сейчас Соколова допрашивают в терапевтическом отделении.
В его рюкзаке также был найден травматический пситолет. А в квартире, которая находится неподалеку от места просшествия, тело женщины. Ее личность пока не установлена.
На месте продолжают работать следователи.
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