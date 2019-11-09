Жертвой доцента СПБГУ стала выпускница вуза

Жертвой доцента СПБГУ стала его 24-летняя выпускница Анастасия Ещенко. Вместе с ним Анастасия работала над научными публикациями о Наполеоне.

Кроме того, студенты вуза утверждают, что убитая была в романтических отношениях с 63-летним Олегом Соколовым.

Профессор был пионером российского движения военно-исторической реконструкции. Он считается крупнейшим специалистом по наполеоновской Франции и в свое время был удостоен ордена Почетного легиона.

Девушка закончила СПБГУ с отличием в 2016 году. После этого она занималась репетиторством.

Как отмечает ИА Regnum, в 2018 году другая студентка вуза уже обвиняла Соколова в побоях. Однако тогда никаких серьезных мер в отношении доцента принято не было.

Напомним, Олега Соколова задержали на берегу реки Мойка несколькими часами ранее. Профессор упал в реку, пытаясь утопить отрезанные женские руки. Позднее в его квартире обнаружили обезглавленное тело выпускницы.

По данным телеграм-канала 112, накануне вечером между Сокловым и Ещенко произошел конфликт. В состоянии аффекта доцент убил свою возлюбленную. А когда понял, что сделал, решил избавиться от тела.

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