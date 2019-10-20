Владелец прорванной дамбы под Красноярском задержан

В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы под Красноярском, повлекшем гибель не менее 15 человек, задержан директор компании ООО «Сисим».

По данным «Интерфакса» именно эта компания является владельцем золотодобывающей артели, где была установлена дамба.

Напомним, дамбу технологического водоема в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало накануне около шести утра по местному времени.

В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

Погибли 15 человек, еще 16 человек пострадали. Судьба 6 человек остается неизвестной.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь всем пострадавшим.