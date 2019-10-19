При прорыве дамбы под Крансоярском погибли 15 человек

В Крансоярском крае на реке Сайба в районе поселка Щетинкино прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек. Судьба еще 13 человек остается неизвестной.

Инцидент произошел около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

Дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», но она нигде не зарегистрирована.

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, заявил, что «сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм».

Сейчас следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

На месте происшествия работают несколько сотен спасателей, передает РИА «Новости».