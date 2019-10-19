При прорыве дамбы под Крансоярском погибли 15 человек
В Крансоярском крае на реке Сайба в районе поселка Щетинкино прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели.
По последним данным, погибли 15 человек. Судьба еще 13 человек остается неизвестной.
Инцидент произошел около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.
Дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», но она нигде не зарегистрирована.
Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, заявил, что «сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм».
Сейчас следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
На месте происшествия работают несколько сотен спасателей, передает РИА «Новости».
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