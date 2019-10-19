Путин поручил помочь жертвам прорыва дамбы под Красноярском

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае.

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», — сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

Погибли 15 человек, еще 14 находятся в больнице. Судьба еще 13 человек неизвестна.

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что «сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм». Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.