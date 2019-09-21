Украина заявила о переговорах по обмену заключенными

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил об активной подготовке к следующему обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости»,— приводит его слова «Коммерсант».

Он также отметил, что переговоры носят «деликатный характер» и поэтому в них не вовлекаются иностранные партнеры Украины.

«Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения»,— добавил глава ведомства.

Российская сторона пока не комментировала это заявление.

Долгожданный обмен задержанными и осужденными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. В списки вошли украинский режиссер Олег Сенцов, а также украинский журналист Кирилл Вышинский.

Ранее в Кремле заявили, что обмен удерживаемыми лицами - это повод для осторожного оптимизма в нормализации российско-украинских отношений.