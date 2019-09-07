Россия и Украина обменялись заключенными
Россия и Украина обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35». Полные списки участников обмена пока не объявлены.
Однако уже известно, что режиссер Олег Сенцов вернулся на Украину, а руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский прибыл в Россию.
По данным «Коммерсанта», освобожденных украинцев встретил президент страны Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь. Россияне прибыли в московский аэропорт «Внуково».
По словам Зеленского, 7 сентября он разговаривал с президентом Путиным по телефону. Детали звонка глав государств он разглашать не стал, однако назвал прошедший обмен первым этапом прекращении конфликта в Донбассе.
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