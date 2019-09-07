Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35». Полные списки участников обмена пока не объявлены.

Однако уже известно, что режиссер Олег Сенцов вернулся на Украину, а руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский прибыл в Россию.

По данным «Коммерсанта», освобожденных украинцев встретил президент страны Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь. Россияне прибыли в московский аэропорт «Внуково».

По словам Зеленского, 7 сентября он разговаривал с президентом Путиным по телефону. Детали звонка глав государств он разглашать не стал, однако назвал прошедший обмен первым этапом прекращении конфликта в Донбассе.