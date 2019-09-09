Обмен между Россией и Украиной дает повод для оптимизма
Кремль позитивно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Там также считают, что это повод для осторожного оптимизма в нормализации отношений.
«Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, это способствует обеспечению условий по реализации минских договоренностей, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом наконец состоялся. Стороны обменялись по формуле «35 на 35». В списки вошли украинский режиссер Олег Сенцов, а также украинский журналист Кирилл Вышинский.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!