Угрожая депортацией Аркадия Бабченко выгнали из Израиля

Угрожая депортацией Аркадия Бабченко выгнали из Израиля

Фото: BBC

Израиль отказал в виде на жительство скандально известному журналисту Аркадию Бабченко. Перед этим, пишет он в Facebook, израильские власти запретили журналисту работать и пригрозили депортацией.

Напомним, 29 мая 2018 года СМИ, а затем и украинские власти сообщили об убийстве Бабченко. Журналиста якобы застрелили на пороге его квартиры в Киеве из-за его профессиональной деятельности.

Спустя сутки на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Аркадий Бабченко жив, а «убийство» было инсценировано в рамках спецоперации. Он объяснил, что информация об убийстве была распространена с целью предотвратить покушение на российского журналиста.

Подозреваемым в покушении оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман. 1 сентября его приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

В начале ноября Аркадий Бабченко покинул Украину, не сообщив, куда он направляется.

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