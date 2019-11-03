Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину, о чем написал на своей странице в Facebook. Где теперь находится журналист — неизвестно.
29 мая 2018 года СМИ, а затем и украинские власти сообщили об убийстве Бабченко. Журналиста якобы застрелили на пороге его квартиры в Киеве из-за его профессиональной деятельности.
Спустя сутки на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Аркадий Бабченко жив, а «убийство» было инсценировано в рамках спецоперации.
Он объяснил, что информация об убийстве была распространена с целью предотвратить покушение на российского журналиста. Подозреваемым в покушении оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман. 1 сентября его приговорили к 4,5 годам тюрьмы.
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