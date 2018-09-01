В Киеве озвучили приговор организатору убийства Аркадия Бабченко
Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста из России Аркадия Бабченко, приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Решение вынес Голосеевский районный суд Киева, сообщает РИА Новости. Известно, что ранее Герман согласился сотрудничать со следствием.
Об убийстве журналиста 29 мая сообщили СМИ, а затем и власти Украины. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции в СБУ.
Василий Грицак заявил, что информация об убийстве была распространена с целью предотвратить покушение на российского журналиста. Подозреваемым в покушении оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман.
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