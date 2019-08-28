Угонщик самолета в ХМАО угодил в психбольницу

В ХМАО суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя села Угут Павла Шаповалова, который обвиняется в попытке угона рейса «Аэрофлота».

Ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщает «Коммерсант».

Напомним, 22 января во время рейса «Аэрофлота» Сургут—Москва Шаповалов потребовал сменить маршрут и направиться в Афганистан. Он угрожал экипажу и пассажирам якобы имевшимся у него оружием. Пилоты приняли решение экстренно приземлился в Ханты-Мансийске.

Шаповалову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января Павла Шаповалова арестовали на два месяца, в мае продлили арест с переводом в психиатрическую клинику.