Угонщик самолета в ХМАО угодил в психбольницу
В ХМАО суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя села Угут Павла Шаповалова, который обвиняется в попытке угона рейса «Аэрофлота».
Ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщает «Коммерсант».
Напомним, 22 января во время рейса «Аэрофлота» Сургут—Москва Шаповалов потребовал сменить маршрут и направиться в Афганистан. Он угрожал экипажу и пассажирам якобы имевшимся у него оружием. Пилоты приняли решение экстренно приземлился в Ханты-Мансийске.
Шаповалову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января Павла Шаповалова арестовали на два месяца, в мае продлили арест с переводом в психиатрическую клинику.
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