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Жителя Сургута будут судить за угон самолета «Аэрофлота»

Жителя Сургута будут судить за угон самолета «Аэрофлота»

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении уроженца Сургута, 41-летнего Павла Шаповалова. Мужчина обвиняется в угоне самолета «Аэрофлота».

В скором времени будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Шаповалова. Следствие требует заключения под стражу.

Установлено, что 22 января мужчина, угрожая экипажу, требовал развернуть самолет, следовавший по рейсу Сургут-Москва, в Афганистан. Из-за угроз экипаж посадил самолет в Ханты-Мансийске.

При досмотре у мужчины не обнаружили взрывчатых веществ и оружия. Медицинское освидетельствование показало отсутствие в крови пассажира наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, пишут «Ведомости».

Следователи допросили экипаж, пассажиров и родственников Шаповалова. По месту жительства проведены обыски.

По части 2 статьи 211 УК (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия) мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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