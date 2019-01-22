Пассажир «Аэрофлота» захватил лайнер для вылета в Афганистан
Самолет «Аэрофлота», летевший из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Ханты-Мансийске. Причиной этого стало требование пассажира направить воздушное судно в Афганистан.
Лайнер вылетел в столицу в 14:55 и должен был приземлиться в Шереметьево в 16:20. Однако один из пассажиров потребовал сменить маршрут и направиться в Афганистан.
На борту находились 69 человек и 7 членов экипажа. По данным «Интерфакса», пассажиру, который потребовал изменить курс, 41 год, он неоднократно привлекался к административной ответственности.
«Предварительно, мужчина может быть психически нездоров», - рассказал собеседник агентства.
В августе работник американского аэропорта угнал самолет. Лайнер пролетел 50 километров и разбился в заливе.
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