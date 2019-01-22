Пассажир «Аэрофлота» захватил лайнер для вылета в Афганистан

Самолет «Аэрофлота», летевший из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Ханты-Мансийске. Причиной этого стало требование пассажира направить воздушное судно в Афганистан.

Лайнер вылетел в столицу в 14:55 и должен был приземлиться в Шереметьево в 16:20. Однако один из пассажиров потребовал сменить маршрут и направиться в Афганистан.

На борту находились 69 человек и 7 членов экипажа. По данным «Интерфакса», пассажиру, который потребовал изменить курс, 41 год, он неоднократно привлекался к административной ответственности.

«Предварительно, мужчина может быть психически нездоров», - рассказал собеседник агентства.

В августе работник американского аэропорта угнал самолет. Лайнер пролетел 50 километров и разбился в заливе.