Турция сулит России главную роль в установлении мира в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным меры, которые стоит предпринять в зоне безопасности на северо-востоке Сирии. По словам Эрдогана, Москва может сыграть лидирующую роль в установлении мира к западу от реки Евфрат, передает Reuters.

Президент Турции рассказал, что в «зоне безопасности» будет установлено 12 наблюдательных пунктов. Так что на любую ошибку сирийского правительства Анкара отреагирует незамедлительно, добавил он.

Напомним, встреча глав России и Турции состоится 22 октября в Сочи. Основными темами обсуждения глав государств станут вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при одновременной борьбе с остатками террористов, а также процесс политического урегулирования, включая запуск конституционного комитета.

9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

17 октября Турция согласилась прекратить огонь в Сирии на 120 часов, чтобы предоставить силам YPG возможность выйти в зону безопасности.