Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии через неделю

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган встретятся в Сочи.

Основными темами обсуждения глав государств станут вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при одновременной борьбе с остатками террористов, а также процесс политического урегулирования, включая запуск конституционного комитета.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

В операции отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.

И Соединенные Штаты, и Евросоюз раскритиковали военную операцию Турции и призвали Эрдогана прекратить ее. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил о намерении «серьезно пересмотреть» сотрудничество с ЕС из-за его предвзятого отношения.