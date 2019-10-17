Турция прекращает военную операцию в Сирии

В результате четырехчасовых переговоров вице-президента США Майка Пенса с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Анкара согласилась прекратить огонь в Сирии на пять суток.

«Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG», — заявил Пенс в трансляции телеканала Fox News.

При этом демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией. Вашингтон получил гарантии от курдов об их организованном отходе от границы с Турцией.

Позднее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу добавил, что Анкара полностью прекратит операцию в Сирии после отвода сил сирийских курдов за пределы зоны безопасности, передает РИА «Новости».

Напомним, турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира» 9 октября. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ней отказались участвовать силы США.

Позднее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп накануне операции отправил президенту Турции Рейджепу Эрдогану послание. В нем Трамп просил Эрдогана «не валять дурака» и не строить из себя «крутого».

Президент Турции выбросил это письмо, а позднее назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США.

Парой часов ранее в сенате США заявили о намерении ввести новые «болезненные» санкции против Москвы и Анкары в свете операции в Сирии. Кажется, президенту Трампу придется придумать новый план.