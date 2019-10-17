За поддержку Асада США ударит по России новыми санкциями

В свете турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии в сенате США собираются представить новый законопроект, включающий в себя новые санкции против Москвы и Анкары.

Как пояснил в своем Twitter сенатор-демократ Боб Менендес, санкции против России предусматриваются за «поддержку [президента Сирии Башара] Асада».

«Двухпартийный законопроект потребует от администрации предоставить стратегию того, как сохранить наши победы в борьбе с ИГ* и предотвратить возрождение ИГ* в Сирии и Ираке, предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии. Кроме того, ограничить поставки вооружений Турции и ввести новые болезненные санкции против Турции и России», — приводит текст проекта закона «Комсомольская правда».

В чем, собственно, заключается «болезненность» ограничительных мер пока не сообщается.

Напомним, 9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ней отказались участвовать силы США.

Позднее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп накануне операции отправил президенту Турции Рейджепу Эрдогану послание. В нем Трамп просил Эрдогана «не валять дурака» и не строить из себя «крутого».

Президент Турции выбросил это письмо, а позднее назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США.

*запрещенная в России террористическая организация.