«Не валяй дурака»: тон письма Трампа Эрдогану оценили в Кремле
Отправленное президентом США Дональдом Трампом письмо лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь презиеднта России Дмитрий Песков назвал язык письма «необычным».
Послание было направлено в преддверии операции Турции в Сирии. В нем Трамп просит Эрдогана «не валять дурака» и не строить из себя «крутого». Как стало известно, турецкий лидер выбросил письмо.
Песков заявил, что такой тон нечасто встретишь в переписке глав государств, пишет «ПолитЭксперт». «Весьма необычное письмо», - сказал он.
Напомним, 9 октябяря Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Ее цель – сделать безопасной территории рядом с границей, чтобы выпустить туда сирийских беженцев.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!