«Не валяй дурака»: тон письма Трампа Эрдогану оценили в Кремле

Отправленное президентом США Дональдом Трампом письмо лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь презиеднта России Дмитрий Песков назвал язык письма «необычным».

Послание было направлено в преддверии операции Турции в Сирии. В нем Трамп просит Эрдогана «не валять дурака» и не строить из себя «крутого». Как стало известно, турецкий лидер выбросил письмо.

Песков заявил, что такой тон нечасто встретишь в переписке глав государств, пишет «ПолитЭксперт». «Весьма необычное письмо», - сказал он.

Напомним, 9 октябяря Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Ее цель – сделать безопасной территории рядом с границей, чтобы выпустить туда сирийских беженцев.