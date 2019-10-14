Турция назвала причиной операции в Сирии пустословие США
Невыполнение обещаний со стороны США стало главной причиной военной операции Турции на севере Сирии.
Такое заявление сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», проходящей в Баку.
«Санкциями против Турции добиться чего-либо невозможно. Необходимо выполнять данные Турции обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США», — приводит слова министра РИА «Новости».
9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.
Позднее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности наложить на Турцию санкции в связи с военной операции Анкары в Сирии против союзных США вооруженных сил SDF.
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