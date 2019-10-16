Троих дипломатов США задержали в Северодвинске

Троих американских дипломатов сняли со скорого поезда «Ненокса-Северодвинск». Причиной задержания стал въезд на режимную территорию.

Инцидент произошел 14 октября около 18:00. Среди задержанных — военно-морской атташе при посольстве США, капитан I ранга Уильям Уитситт, военный атташе, полковник Ди. Си. Данн и атташе Джерри Арриола.

Что делали двое высокопоставленных военных и американский дипломат у печально известного полигона Минобороны России неизвестно. Однако, как сообщает телеграм-канал «112», после проверки документов все трое были отпущены.

Напомним, 8 августа около Нёноксы произошел взрыв. Жертвами ЧП стали двое военнослужащих и пять сотрудников «Росатома».

После происшествия в Северодвинске были обнаружены радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.

Американская разведка связывает взрыв с подъемом со дна океана ядерной ракеты. Российские власти уверяют, что взрыв произошел в ходе создания новых образцов техники.