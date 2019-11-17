ФАР свалила вину за уровень смертности в ДТП на пешеходов

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отреагировал на заявление спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодта. По словам Канаева, основная причина смертности при ДТП в России — недостаточная образованность самих пешеходов.

Ранее Жан Тодт назвал основными причинами высокой смертности на российских дорогах необразованность, алкоголь и изъяны в законодательстве. Посланник достоточно резко указал на необходимость бороться с пьянством за рулем с помощью образовательных мер, начиная со школы.

Глава ФАР с этим не согласен. Он убежден, что многие россияне просто не знают, как нужно правильно переходить дорогу, а глупость и любовь к спиртному водителей напрямую на рост смертности при ДТП вообще-то не влияют.

Чтобы звучать убедительнее, Канаев также отметил, что на российских магистралях, к примеру, уровень безопасности повышается.

«Эта тенденция прослеживается невооруженным глазом, даже не надо смотреть на статистику ГИБДД. Хоть и говорят, что статистика — вещь упрямая, специалисты знают, что статистика зависит от многих факторов, от того, как будут считать. <...> Динамика безопасности на дорогах в любом случае положительная. Не все так плохо», — заявил глава ФАР RT.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что один из сотрудников ГИБДД в Иркутской области умудрился сломать ногу, когда избивал за пьяную езду местного жителя.

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