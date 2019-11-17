Алкоголь и глупость: в ООН высказались о ДТП в России

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал основными причинами высокой смертности на российских дорогах необразованность, алкоголь и безнаказанность.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах. Необходимо начинать [образование] уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям. Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем», — цитирует Тодта РИА «Новости».

Посланник отметил необходимость бороться с пьянством за рулем, прежде всего, при помощи образовательных мер начиная со школы.

При этом сам Тодт, по его словам, является сторонником жестких мер против пьяных водителей. Для улучшения ситуации на дорогах России он призвал доработать законодательство в сфере дорожного движения.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что один из сотрудников ГИБДД в Иркутской области умудрился сломать ногу, когда избивал за пьяную езду местного жителя.

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