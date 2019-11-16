МВД попросило «Русскую планету» притормозить с новостями

Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области обратилась в редакцию «Русской планеты» сообщить, что житель поселка Куйтун Юрий Ямашкин, об которого во время избиения сломал ногу сотрудник ГИБДД, с заявлением в полицию не обращался.

Однако по данному факту проводится проверка, добавил представитель ведомства.

«В случае установления вины сотрудников, они будут уволены по отрицательным основаниям за совершения проступка,порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД», — заявили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ночь на 14 ноября Юрий Ямашкин сел пьяным за руль, был замечен сотрудниками ГИБДД и попытался от них скрыться. Однако сотрудники дорожной службы задержали его и начали жестоко избивать, в том числе ногами.

Как добавила подруга Ямашкина, которая присутствовала при задержании, в какой-то момент один из гаишников закричал после очередного пинка. В суде сотрудник ГИБДД появился уже в гипсе.

На момент публикации материала, ни в пресс-службе МВД по Иркутской области, ни в областном управлении СКР информацией об избиении Ямашкина не располагали.

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