Избивая нарушителя под Иркутском гаишник сломал себе ногу
Сотрудник ГИБДД в Иркутской области умудрился сломать себе ногу, когда избивал задержанного за езду в пьяном состоянии жителя поселка Куйтун Юрия Ямашкина.
О случившемся молодой человек рассказал изданию «Сибирь. Реалии».
По его словам, в ночь на 14 ноября он сел пьяным за руль, был замечен сотрудниками ГИБДД и попытался от них скрыться. Однако сотрудники дорожной службы задержали его и начали жестоко избивать, в том числе ногами.
Как добавила подруга Ямашкина, которая присутствовала при задержании, в какой-то момент один из гаишников закричал после очередного пинка. В суде сотрудник ГИБДД появился уже в гипсе.
Теперь патрульные обвиняют задержанного в нанесении побоев. Сам он на 5 суток помещен в ИВС по административному делу о вождении в нетрезвом виде.
Ни в пресс-службе МВД по Иркутской области, ни в областном управлении СКР информацией об избиении Ямашкина не располагают.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года гаишников обяжут проверять состояние дорог.
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