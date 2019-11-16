Избивая нарушителя под Иркутском гаишник сломал себе ногу

Сотрудник ГИБДД в Иркутской области умудрился сломать себе ногу, когда избивал задержанного за езду в пьяном состоянии жителя поселка Куйтун Юрия Ямашкина.

О случившемся молодой человек рассказал изданию «Сибирь. Реалии».

По его словам, в ночь на 14 ноября он сел пьяным за руль, был замечен сотрудниками ГИБДД и попытался от них скрыться. Однако сотрудники дорожной службы задержали его и начали жестоко избивать, в том числе ногами.

Как добавила подруга Ямашкина, которая присутствовала при задержании, в какой-то момент один из гаишников закричал после очередного пинка. В суде сотрудник ГИБДД появился уже в гипсе.

Теперь патрульные обвиняют задержанного в нанесении побоев. Сам он на 5 суток помещен в ИВС по административному делу о вождении в нетрезвом виде.

Ни в пресс-службе МВД по Иркутской области, ни в областном управлении СКР информацией об избиении Ямашкина не располагают.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года гаишников обяжут проверять состояние дорог.

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