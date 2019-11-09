Гаишников обяжут проверять состояние дорог
До конца текущего года подразделения Госавтоинспекции получат более 4 тысяч единиц различной измерительной аппаратуры.
С помощью нового оборудования сотрудники ГИБДД будут следить за состоянием дорог и инфраструктуры.
«Это технические средства, с помощью которых можно повлиять на основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств»,— цитирует заместителя руководителя российской Госавтоинспекции Олега Понарьина ТАСС.
По его словам, в 16 регионах России приборы для измерения ровности поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин уже получили. Еще в 33 региона поступили приборы для измерения освещенности дорожного покрытия, а также приборы для измерения коэффициента сцепления с дорогой.
Ранее Минтранс придумал правила и новые дорожные знаки для гироскутеров, самокатов и скейтбордов.
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