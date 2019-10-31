Минтранс придумал правила и дорожные знаки для гироскутеров

Минтранс России подготовил поправки в Правила дорожного движения, согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем к средствам индивидуальной активности предлагается отнести роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.

«Новые устройства индивидуальной мобильности могут развивать скорости выше 35–80 км/час (в зависимости от модели), что становится серьезным источником опасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами», — говорится в пояснительной записке к документу.

В Минтрансе считают, что в связи с тем, что использование подобных устройств является достаточно эффективным способом перемещения, необходимо урегулировать их интеграцию в пешеходное и велосипедное пространство, отмечается в документе.

Среди предложенных мер — запрет на использование СИМ в пешеходных зонах (за исключением случаев, если таким средством управляют дети до семи лет), установка приоритета пешеходов во всех случаях, если они находятся в одном пространстве с лицами, управляющими СИМ.

Кроме того, Минтранс предлагает ограничить скорость движения СИМ 20 км/ч, если они передвигаются в одном пространстве с пешеходами.

Более того, ведомство считает необходимым ввести новые дорожные знаки «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», а также «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности».

Таким образом, лица в возрасте до 7 лет могут двигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов, пешеходным зонам, от 7 до 14 лет — двигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам на стороне для движения велосипедистов, старше 14 лет — по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам и проезжей части велосипедных зон.