В Сочи школьники избили ребенка за ненависть к аниме

В Сочи 10-летний школьник попал в больницу после того, как его избили одноклассники во время урока физкультуры.

Инцидент произошел 23 октября в школе №13. Учитель принимал у детей нормативы, у одного из учеников было освобождение от занятий, он находился на площадке.

В какой-то момент между школьниками возник конфликт, в результате которого мальчик попал в больницу в состоянии срдней тяжести.

29 октября преподавателю вынесли выговор и уволили, сообщает Юга.ру.

Как рассказала мама пострадавшего ребенка, сейчас состояние ребенка нормальное. У школьника зафиксировали ушибы мягких тканей головы, шеи, брюшной стенки, таза, бедра и голеностопа.

Также женщина сообщила, что она написала заявление в полицию, отправила жалобы в школу, в управление по образованию и науке мэрии Сочи, а также уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае.

По ее словам, это не первый случай избиения ее сына. За время учебы ему пять раз оказывали помощь в травмпункте, а в третьем классе столкнули с лестницы. Сейчас, по словам женщины, причиной конфликта стало то, что ее сын сказал: «Аниме — это говно».

Ранее депутат Госдумы направила обращения к главам Следственного комитета, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой проверить детские сады и школы, в том числе частные. Поводом для этого обращения стало хладнокровное убийство шестилетнего мальчика во время «тихого часа».