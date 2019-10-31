В детском саду Нарьян-Мара во время тихого часа зарезали ребенка

В городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа мужчина во время тихого часа ворвался в сад и нанес ножевое ранение шестилетнему ребенку. От кровопотери мальчик скончался.

Инцидент произошел в саду «Сказка». 36-летний Денис Поздеев под видом отца зашел в одну из групп во время сна и зарезал ребенка, пишет Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело. На допросе Поздеев заявил, что совершить преступление ему подсказали голоса в голове. Во время убийства, предположительно, он был в состоянии опьянения.

Известно, что убийца стоял на учете у нарколога. В его доме при обысках обнаружили листочки с информацией о садике и составе групп с распорядком дня.

Ранее в детсаду Ярославля дети толпой избили девочку. Это случилось на глазах воспитателя, которая подошла к ребенку только после того, как увидела, что очевидцы снимают происходящее на камеру.