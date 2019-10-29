В ярославском детсаду толпой избили девочку на глазах воспитателя
В детском саду Ярославля дети избили одногруппницу во время прогулки. Инцидент произошел на глазах воспитателя – она подошла к ребенку, только когда увидела, что очевидцы снимают происходящее на видео.
Драка случилась в саду № 236. Дети избили девочку, с которой ходят в одну группу. Они пинали ребенка, лежащего на земле, некоторые топтались по ней и пригибали лицо к земле. Другие кидали в нее какие-то предметы.
Затем появилась пожилая воспитательница и дети разбежались. Автор ролика рассказал, что ребенок плакал, а няня подошла и накричала на него.
В саду не берут телефон после инцидента. В департаменте образования города пообещали разобраться в случившемся, пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что ребенок погиб на режимном объекте Службы внешней разведки в Москве.
Толпа детсадовцев избила девочку на прогулке прямо на глазах у воспитателей. Очевидец рассказал, что ребенок плакал, а воспитательница в конце подошла и накричала на него «за то, что там валяется» pic.twitter.com/e5YF4a705f— Лента.ру (@lentaruofficial) October 29, 2019
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