В ярославском детсаду толпой избили девочку на глазах воспитателя

В детском саду Ярославля дети избили одногруппницу во время прогулки. Инцидент произошел на глазах воспитателя – она подошла к ребенку, только когда увидела, что очевидцы снимают происходящее на видео.

Драка случилась в саду № 236. Дети избили девочку, с которой ходят в одну группу. Они пинали ребенка, лежащего на земле, некоторые топтались по ней и пригибали лицо к земле. Другие кидали в нее какие-то предметы.

Затем появилась пожилая воспитательница и дети разбежались. Автор ролика рассказал, что ребенок плакал, а няня подошла и накричала на него.

В саду не берут телефон после инцидента. В департаменте образования города пообещали разобраться в случившемся, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб на режимном объекте Службы внешней разведки в Москве.