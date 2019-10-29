Ребенок погиб на режимном объекте службы разведки в Москве

На территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок. Его засосало в сливное отверстие системы очистки бассейна, которое забыли закрыть решеткой.

Десятилетний мальчик погиб на территории воинской части в районе Ясенево, пишет РБК. Мальчик скатился по горке под воду, течением его подхватило и засосало в трубу.

Несовершеннолетнему на помощь бросились находившиеся рядом мужчины, но они долго не могли вытащить его и отключить систему очистки. Дежурный врач сделал ребенку искусственное дыхание, а скорую долго не пропускали на территорию из-за протоколов безопасности, рассказал телеграм-канал Baza.

Ранее в Турции девочку из Петербурга засосало в трубу бассейна.