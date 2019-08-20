Ребенка из России до комы засосало в трубу бассейна в Турции
В бассейне турецкого отеля руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга засосало в трубу. Ребенок находится в критическом состоянии.
Инцидент произошел 18 августа при отеле в Бодруме. Руку ребенка затянуло в трубу насоса в бассейне. Чтобы освободить школьницу, потребовалась помощь нескольких человек.
Сейчас она находится в больнице Денизли. Ее состояние оценивается как критическое, сказали телеканалу «Звезда» в российском посольстве.
Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в Анталье погибли несколько десятков россиян.
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