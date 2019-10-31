Госдума просит проверить все детсады из-за убийства в Нарьян-Маре

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина направила обращения к главам Следственного комитета, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой проверить детские сады и школы, в том числе частные.

Поводом для этого обращения стало громкое убийство шестилетнего мальчика во время «тихого часа».

«Прошу в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, в целях защиты прав граждан инициировать проведение в субъектах Российской Федерации контрольных мероприятий, направленных на выявление нарушений установленных требований к обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, а также в частных заведениях, осуществляющих взаимодействие с детьми в отсутствие родителей», — говорится в письмах, копии которых имеются в распоряжении РИА «Новости».

Кроме того, депутат просит провести проверку обстоятельств инцидента, произошедшего в Нарьян-Маре, и поручить соответствующему подразделению взять под контроль данное дело.

Об убийстве ребенка в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа стало известно несколькими часами ранее. 36-летний Денис Поздеев под видом отца зашел в одну из групп во время сна и зарезал ребенка. От кровопотери мальчик скончался.