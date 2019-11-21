Соболь угодила в «черный список» Мосгордумы

Бывший оппозиционный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь заявила, что она находится «в черном списке МГД» и проход в здание столичного парламента ей «запрещен».

«На нас был заказ пропуск, но нас почему-то в списках не оказалось. Нас не пропускают, говорят, что вход в здание воспрещен. Я считаю, что это боязнь [спикера Мосгордумы Алексея] Шапошникова. Очередная трусость со стороны „Единой России“», — заявила Соболь в своем Twitter.

Сама Шувалова, которая хотела провести Соболь в МГД «в шоке от такой ситуации», передает Znak.

Ранее комментарий Соболь по поводу громкого убийства аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко вызвал недоумение у россиян.

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