Соболь угодила в «черный список» Мосгордумы
Бывший оппозиционный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь заявила, что она находится «в черном списке МГД» и проход в здание столичного парламента ей «запрещен».
«На нас был заказ пропуск, но нас почему-то в списках не оказалось. Нас не пропускают, говорят, что вход в здание воспрещен. Я считаю, что это боязнь [спикера Мосгордумы Алексея] Шапошникова. Очередная трусость со стороны „Единой России“», — заявила Соболь в своем Twitter.
Сама Шувалова, которая хотела провести Соболь в МГД «в шоке от такой ситуации», передает Znak.
Ранее комментарий Соболь по поводу громкого убийства аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко вызвал недоумение у россиян.
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