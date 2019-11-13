Комментарий Соболь в поддержку распилившего аспирантку Соколова вызвал недоумение у россиян

Юрист ФБК Любовь Соболь публично выступила со словами поддержки в адрес убийцы-расчленителя из СПбГУ Олега Соколова. Однако «правозащитный порыв» Любови Соболь нашел у пользователей социальных сетей исключительно негативный отклик.

Комментируя ужасное убийство, Соболь заявила, что если адвокатам историка удастся доказать, что на момент совершения преступления историк был в состоянии аффекта, то можно будет задуматься о гражданской защите Соколова. Также юрист ФБК заявила, что преподаватель пал жертвой трагической любовной драмы. Поэтому, считает она, нельзя позволять «судебной машине» ломать судьбу уважаемого человека.

Позиция Соболь вызвала шквал критики со стороны других пользователей. По мнению подавляющего большинства, реакция юриста ФБК на жуткую трагедию просто неадекватна. Люди испытали недоумение и были шокированы стремлением Соболь вступиться за убийцу и маньяка.

Пользователь с ником Leddy Shor отметил, что позиция Любови выходит за всякие рамки разумного. По его мнению, подобный абсурд можно представить себе в параллельной вселенной, но никак не в реальном мире.

Другие пользователи написали о вероятности того, что в ближайшие дни дипломированные юристы Соболь и Навальный открыто встанут на защиту изверга. Подобный вариант развития событий, считают они, представляется совершенно неудивительным.

Ряд пользователей обратили внимание на холодную циничность Соболь. Их взбесило, что либеральная общественность вступается за маньяка-убийцу, не обращая внимания на убитую девушку и её родителей.