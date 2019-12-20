Скончался второй раненный при стрельбе на Лубянке фсбшник

Второй сотрудник ФСБ, раненный накануне в результате стрельбы на Лубянке, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

19 декабря житель Подмосковья Евгений Манюров устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы. Примечательно,что изначально в ФСБ заявили о трёх нападавших. Однако позднее спецслужба опровергла собственные же данные, заявив об одном нападавшем. Произошедшее квалифицируют как теракт.

Согласно официальным данным, в ходе стрельбы погибли дежуривший у здания спецслужбы сотрудник ГИБДД и сотрудник комендантского подразделения по охране зданий ФСБ. Нападавший был убит силовиками.

По данным Минздрава РФ, еще пять человек были ранены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее продавец оружия рассказал о первых впечатлениях от встречи с Евгением Манюровым.

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