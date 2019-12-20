Продавец оружия: «Он был похож на снайпера с акцентом»

Продавец оружия рассказал о первых впечатлениях от встречи с Евгением Манюровым, устроившим вчера стрельбу на Лубянке.

«Он был похож на снайпера, с неприятным акцентом», сказал мужчина, у которого убитый покупал патроны к своим карабинам.

По его словам, Манюров был спокоен «как удав», а нервная система непробиваема.

«И акцент какой-то… на украинский похож. Сразу как-то неприятно становится. Оптикой интересовался на Сайгу, очень дотошный. Говорит – вот, магазин у меня клинит, поменяйте. И мог минут 45 мозг парить одним магазином. Понимаете, есть люди – шизофреники, а есть – шизоиды», - рассказал продавец. Его слова передаёт телеграмм-канал «112».

19 декабря Евгений Манюров устроил стрельбу в центре Москвы, возле здания ФСБ на Лубянке.

В результате нападения погиб 1 человек - сотрудник спецслужбы, еще пятеро получили ранения. Преступник был ликвидирован ответным огнем.

39-летний Евгений Манюров, открывший стрельбу около здания ФСБ в Москве, работал в охранных фирмах и в последнее время общался по телефону с арабами. Об этом рассказала его мать.

Читайте нас в мобильном приложении