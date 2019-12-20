Уволился и общался с арабами: о стрелке с Лубянки рассказала мать

39-летний Евгений Манюров, открывший стрельбу около здания ФСБ в Москве, работал в охранных фирмах и в последнее время общался по телефону с арабами. Об этом рассказала его мать.

До недавнего времени он работал в охране, но отовсюду уволился. В последнее время он стал созваниваться с арабами, рассказала «Комсомольской правде» женщина.

«Я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», - сообщила она.

При обыске в доме стрелка нашли арсенал оружия, причем всё оно зарегистрировано на Манюрова без нарушений. По месту жительства в сейфе лежали семь видов оружия: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное.

Telegram-канал Baza сообщил, что Манюров занимался боксом и рукопашным боем. Последние 3-4 года мужчина увлекался стрельбой.

Об увольнении с работы мать узнала от коллеги. Близких людей у сына не было. Он не женат и ни с кем не встречался.

Напомним, вечером 19 декабря произошла стрельба у здания ФСБ в Москве. Погиб один сотрудник ведомства, пострадали четверо, ранен один гражданский. Нападавшего ликивидировали. Стрельба совпала по времени с концертом ко Дню работника органов безопасности и с приветственной речью президента России Владимира Путина на мероприятии.

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