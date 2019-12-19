В ФСБ рассказали о погибших при стрельбе на Лубянке

В Федеральной службе безопасности сообщили детали стрельбы, которая произошла сегодня у здания спецслужбы. Они квалифицируют происшествие на Лубянке как теракт.

«Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной», — рассказали 360 в ведомстве.

Выживший пробежал около 300 метров — до конца улицы Кузнецкий Мост и, отстреливаясь, завернул на площадь Воровского. Затем нападавший забежал в один из домов на улице Большая Лубянка и забаррикадировался там.

Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и СОБРа. В ходе перестрелки, в 19:15 преступник убит. Личности убитых устанавливаются, заявили в ФСБ.

Информация о трех погибших сотрудниках правоохранительных органов пока не подтвердилась. Помимо дежурного сотрудника ГИБДД, скончался один из тяжело раненных сотрудников комендантского подразделения по охране зданий ФСБ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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