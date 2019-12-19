ФСБ сообщила о ликвидации московского стрелка

ФСБ сообщила о ликвидации московского стрелка

Фото: chita.ru

В Федеральной службе безопасности заявили о ликвидации стрелка, открывшего огонь в приемной спецслужбы, в ходе штурма, пишет 360.

По неподтвержденной информации, в ходе происшествия убиты трое нападавших и трое сотрудников правоохранительных ведомств. Личности всех шестерых устанавливаются.

«Русская планета» следит за развитием событий.

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