ФСБ сообщила о ликвидации московского стрелка

В Федеральной службе безопасности заявили о ликвидации стрелка, открывшего огонь в приемной спецслужбы, в ходе штурма, пишет 360.

По неподтвержденной информации, в ходе происшествия убиты трое нападавших и трое сотрудников правоохранительных ведомств. Личности всех шестерых устанавливаются.

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