ФСБ сообщила о ликвидации московского стрелка
В Федеральной службе безопасности заявили о ликвидации стрелка, открывшего огонь в приемной спецслужбы, в ходе штурма, пишет 360.
По неподтвержденной информации, в ходе происшествия убиты трое нападавших и трое сотрудников правоохранительных ведомств. Личности всех шестерых устанавливаются.
«Русская планета» следит за развитием событий.
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