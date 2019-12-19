Из-за стрельбы у здания ФСБ в Москве объявлен план «Сирена»
В Москве объявлен план «Сирена» из-за стрельбы возле здания Федеральной службы безопасности на Кузнецком мосту, пишет 112. По данным телеграм-канала, огонь был открыт прямо в приемной ФСБ.
По последней информации, всего нападавших было трое: двое убиты, один из них прямо сейчас продолжает отстреливаться от силовиков. Все подходы к зданию ФСБ перекрыты.
СМИ сообщают о трех погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Русская планета» следит за развитием событий.
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