Трое человек погибли при стрельбе у здания ФСБ

В результате стрельбы у здания Федеральной службы безопасности на Кузнецком мосту в Москве погибли три человека.

По информации 112, всего нападавших было трое, один из них прямо сейчас продолжает отстреливаться от силовиков.

Официального подтверждения этой информации нет. О количестве пострадавших также пока ничего неизвестно. На месте работают оперативные службы, вызваны дежурная группа ЦСН и СОБР.

«Русская планета» следит за развитием событий.

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