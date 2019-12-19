Трое человек погибли при стрельбе у здания ФСБ
В результате стрельбы у здания Федеральной службы безопасности на Кузнецком мосту в Москве погибли три человека.
По информации 112, всего нападавших было трое, один из них прямо сейчас продолжает отстреливаться от силовиков.
Официального подтверждения этой информации нет. О количестве пострадавших также пока ничего неизвестно. На месте работают оперативные службы, вызваны дежурная группа ЦСН и СОБР.
«Русская планета» следит за развитием событий.
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