Неизвестный расстреливает людей у здания ФСБ в Москве
В Москве возле здания Федеральной службы безопасности на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу из автомата. Об этом сообщают «Подъем», Mash и 112.
«Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», — рассказал «Подъему» один из очевидцев.
По неподтвержденной информации, в результате стрельбы были ранены два человека, один из них — сотрудник ФСБ. На месте работают оперативные службы.
«Русская планета» следит за развитием событий.
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