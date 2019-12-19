Неизвестный расстреливает людей у здания ФСБ в Москве

В Москве возле здания Федеральной службы безопасности на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу из автомата. Об этом сообщают «Подъем», Mash и 112.

«Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», — рассказал «Подъему» один из очевидцев.

По неподтвержденной информации, в результате стрельбы были ранены два человека, один из них — сотрудник ФСБ. На месте работают оперативные службы.

«Русская планета» следит за развитием событий.

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