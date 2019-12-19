ФСБ путается в собственных данных о количестве стрелков

В Федеральной службе безопасности опровергли собственные же данные о трёх стрелках на Лубянке. Теперь в спецслужбе, как и в самом начале, заявляют об одном нападавшем. Они квалифицируют происшествие как теракт.

Согласно официальным данным, в ходе стрельбы погибли дежуривший у здания спецслужбы сотрудник ГИБДД и сотрудник комендантского подразделения по охране зданий ФСБ. Нападавший был убит силовиками.

По данным Минздрава РФ, еще пять человек были ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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