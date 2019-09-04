Сергей Полонский дал россиянам совет на третий выходной

Бизнесмен и член «Партии Роста» Сергей Полонский на волне обсуждения введения в России третьего выходного дня (четырехдневной рабочей недели) заявил, что есть хороший способ его использования для каждого гражданина страны.

Он поделился с «Русской планетой» своей идеей, сообщив, что лучшим использованием четырехдневной рабочей недели в качестве дополнительного выходного дня будет занятие своим здоровьем.

«Профессионализм и суета – несовместимы», - уверен Сергей Полонский.

Он убежден, что пятидневная рабочая неделя довольно изматывающе сказывается на гражданах страны, поэтому занятия спортом и SPA-процедуры – прекрасный вариант провести дополнительный выходной с пользой для себя.

«За последние 120 лет производительность труда увеличилась в 25 раз, а мы как работаем 5 дней в неделю, так и работаем. Мы стали заложниками, рабами, а цифровизация сможет освободить человечество и дать ему свободное пространство, чтобы человек 5 дней в неделю отдыхал, а не работал. Из аргументов, что если дать возможность людям столько отдыхать, то люди сопьются, следует вывод, что из-за алкоголиков все же не стоит останавливать развитие всего человечества», - убежден бизнесмен.

Полную версию интервью Сергея Полонского и «Русской планеты» читайте здесь.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда.

Еще ранее эту проблему и предположение о введении в России четырехдневной рабочей недели озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев.