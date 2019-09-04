Сергей Полонский заявил о появлении трехдневной недели в России

Бизнесмен и член «Партии Роста» Сергей Полонский на волне обсуждения введения в России третьего выходного дня (четырехдневной рабочей недели) заявил, что есть хороший способ его использования для каждого гражданина страны.

Он поделился с «Русской планетой» своей идеей, сообщив, что лучшим использованием четырехдневной рабочей недели в качестве дополнительного выходного дня будет занятие своим здоровьем.

Сергей Полонский убежден, что пятидневная рабочая неделя довольно изматывающе сказывается на гражданах страны, поэтому занятия спортом и SPA-процедуры – прекрасный вариант провести дополнительный выходной с пользой для себя.

При этом Сергей Полонский разъяснил, что называет нынешнюю календарную неделю «двухдневкой», а при введении четырехдневной рабочей недели, по его словам, правильнее будет называть ее уже «трехдневкой», исходя от количества выходных на неделе, а не от количества рабочих дней.

«Полтора года назад, когда я предлагал «Партии Роста» идею перехода на «трехдневку», то тогда это вызвало недоумение, и все сказали, что сейчас пока это бессмысленно обсуждать. Сегодня это уже обсуждается в правительстве. В «Mirax» мы еще 10 лет назад приняли «трехдневку», и люди сами решали, как проведут свой выходной. И этот подход доказал свою эффективность», - рассказал бизнесмен.

Сергей Полонский составил философское ревю из нескольких пунктов, который поможет россиянам сознательно и правильно перейти на «трехдневку»:

1. Считается, что у человека происходит запись из оперативной памяти в постоянную за три ночи и дня, поэтому человеку недостаточно двух дней, чтобы обработать полученную за неделю информацию.

С точки зрения медицины, человек полностью восстанавливается именно за три дня, а не за два.

2. Людям физического труда, по мнению Сергея Полонского, целесообразно будет потратить новый выходной для поиска новых профессий и получения дополнительного образования.

«Безработица в стране из-за быстрых тенденций развития технологий может вырасти до 80%»

По некоторой информации, через 9 лет в мире исчезнет порядка 47% существующих профессий, которые станут автоматизированными. В России же такая ситуация будет сродни катастрофе.

«За последние 120 лет производительность труда увеличилась в 25 раз, а мы как работаем 5 дней в неделю, так и работаем. Мы стали заложниками, рабами, а цифровизация сможет освободить человечество и дать ему свободное пространство, чтобы человек 5 дней в неделю отдыхал, а не работал. Из аргументов, что если дать возможность людям столько отдыхать, то люди сопьются, следует вывод, что из-за алкоголиков все же не стоит останавливать развитие всего человечества»

Бизнесмен отметил, что почти весь физический труд в будущем будет заменен роботами и автоматизирован.

«Если мы в ближайшем будущем не дадим человеку его свободное пространство, то, скорее всего, в будущем, Skynet это его свободное пространство полностью оцифрует»

3. Третий выходной дает людям вариабельность, которая защищает человека от некой психологической «закольцовки» - понедельник-пятница. Такой подход даст эффект минимум 30-40% для малого и среднего бизнеса.

С точки зрения помощи бизнесу, третий выходной, по словам Сергея Полонского – фундаментальный шаг в экономике страны:

«Потому что без малого и среднего бизнеса большой бизнес не вытянет экономику»

4. Дети и семья. У родителей появляется возможность сделать себе шесть выходных на неделе, если спроектировать свои рабочие графики «в разнос», что позволит им практически полностью обойтись без услуг няни, что положительно меняет структуру семьи.

5. Свободное пространство. Считается, что успех любого предприятия на 80% зависит от концентрации.

«Профессионализм и суета – несовместимы»

6. У человека при третьем выходном дне появляется дополнительный ресурс, который даст ему возможность до 40% увеличить производительность своего умственного труда. С дополнительным ресурсом, по словам Сергея Полонского, человек всегда будет защищен от стресса, а также позволит предприятию не содержать лишних сотрудников.