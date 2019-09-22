Россияне умирают в Турции из-за невнимательности и пьянства

Чаще всего российские туристы погибают в Турции из-за невнимательности на улицах городов и неумеренность в употреблении спиртного в жаркую погоду, заявил генсекретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.

Ранее сообщалось, что с мая по настоящее время в Турции погибли не менее 88 граждан России.

«Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре. Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так», - сказал Марков РИА «Новости».

Также россиянам необходимо напоминать об опасности чрезмерного употребления алкоголя.

«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случиться. Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе», - считает спикер.

По его мнению, было бы неплохо начать показывать россиянам по телевизору страшные несчастные случаи, которые происходят с пьяными туристами на отдыхе.

В последнее время в чрезвычайные ситуации Турции попадает множество туристов со всего мира.

Так, накануне, в турецкой провинции Айдын после порции местного печенья скончалась британская туристка. Загадочные обстоятельства смерти женщины теперь будут устанавливать с помощью медицинской экспертизы.